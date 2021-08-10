Genoa, Miha Zajc'ı kaçırdı!

İtalya Ligi takımlarından Genoa, Miha Zajc'ın opsiyonunu kullanmadığı için pişman oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Genoa, Miha Zajc'ı kaçırdı!
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10 Ağustos 2021 13:28
Geçtiğimiz sezon Serie A ekiplerinden Genoa'da kiralık olarak forma giyen Miha Zajc şimdilerde Vitor Pereira'nın en gözde oyuncularından bir tanesi oldu.

3.5 milyon Euroluk satın alma opsiyonunun kullanmadığı için yeniden Fenerbahçe'ye dönen Sloven oyuncu, takımın en hazır futbolcularından birisi olarak göze çarpıyor.

Genoa Kulübü, Zajc'ı yeniden kiralamak için hamle yaptı ancak olumsuz yanıt aldı. Fenerbahçe, Pereira'nın gözüne giren Zajc'ı takımda tutacak gibi görünüyor.


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