Geçtiğimiz sezon Serie A ekiplerinden Genoa'da kiralık olarak forma giyen Miha Zajc şimdilerde Vitor Pereira'nın en gözde oyuncularından bir tanesi oldu.



3.5 milyon Euroluk satın alma opsiyonunun kullanmadığı için yeniden Fenerbahçe'ye dönen Sloven oyuncu, takımın en hazır futbolcularından birisi olarak göze çarpıyor.



Genoa Kulübü, Zajc'ı yeniden kiralamak için hamle yaptı ancak olumsuz yanıt aldı. Fenerbahçe, Pereira'nın gözüne giren Zajc'ı takımda tutacak gibi görünüyor.



