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Gençlerbirliği yeni sezona hazırlanıyor

Gençlerbirliği'nde yeni sezon hazırlıklarına başlandı.

calendar 01 Temmuz 2025 23:40
Haber: AA, Fotoğraf: Gençlerbirliği.org
Gençlerbirliği yeni sezona hazırlanıyor
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Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Gençlerbirliği, 2025-26 sezonunun ilk antrenmanını yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma koşusunun ardından isabetli pas çalışmasıyla devam eden idman, dayanıklılık koşusuyla sona erdi.


Antrenmana, 2 yıllık sözleşme imzalanan kaleci Gökhan Akkan da katıldı.

Yeni sezonun ilk çalışmasını, kulüp başkanı Osman Sungur ve başkan vekili Erhan Kızılmeşe'nin yanı sıra yönetim kurulu üyeleri de izledi.

Saha kenarında Eroğlu ve sportif direktör Ali Ekber Düzgün ile kısa bir toplantı yapan Sungur, takıma başarı diledi.

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