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Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz'da başlayacak

Trendyol Süper Lig'in yeni sezonunda mücadele edecek Gençlerbirliği, 1 Temmuz'da Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde toplanarak çalışmalarına start verecek.

calendar 24 Haziran 2025 16:45
Haber: AA, Fotoğraf: Gençlerbirliği.org
Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz'da başlayacak
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına 1 Temmuz'da tesislerinde başlayacak.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "2025-2026 sezonunda Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek takımımız, yeni sezon hazırlıkları için 1 Temmuz Salı günü Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'mizde toplanarak antrenmanlara başlayacak." denildi.


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