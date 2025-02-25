Gençlerbirliği Teknik Direktörü Eroğlu, TSYD Ankara Şubesi'ni ziyaret etti

Trendyol 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'ne ziyarette bulundu.



Yakaladığı 9 maçlık yenilmezlik serisiyle 21 puan toplayarak ligde üst basamaklara tırmanan kırmızı-siyahlı takımı çalıştıran Eroğlu ve genel menajer Ali Ekber Düzgün, basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Eroğlu ve Düzgün, altyapının rolü, modern futbolun gerekleri, Türkiye ile Avrupa futbolu arasındaki yaklaşım farkları, devre arasında takıma yapılan takviyeler, Süper Lig'de başkent kulübünün yer almasının önemi gibi konularda gazetecilerle sohbet etti.



TSYD Ankara Şubesi Başkanı Murat Tarhan ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.



