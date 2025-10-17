Gençlerbirliği Olağanüstü Genel Kurulu seçimi yapılacak!

Gençlerbirliği Yönetim Kurulu, Kulübün Olağanüstü Genel Kurulunun 29 Kasım 2025 tarihinde seçimli olarak yapılacağını duyurdu.



Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Yönetim Kurulumuzca Kulübümüzün Olağanüstü Genel Kurulunun 29.11.2025 tarihinde seçimli olarak yapılması kararlaştırılmıştır.



Bu süreç Gençlerbirliği'nin vakur tarihine ve temsil ettiği değerlere yakışır bir şekilde yürütülecektir.



Kamuoyuna ve camiamıza saygıyla duyurulur"



