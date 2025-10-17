17 Ekim
Ümraniye-Sarıyer
20:00
17 Ekim
Union Berlin-Mönchengladbach
21:30
17 Ekim
Real Oviedo-Espanyol
22:00
17 Ekim
PSG-Strasbourg
21:45
17 Ekim
Fortuna Düsseldorf-E.Braunschweig
19:30
17 Ekim
Hannover 96-Schalke 04
19:30
17 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
21:45
17 Ekim
Middlesbrough-Ipswich Town
22:00

Gençlerbirliği Olağanüstü Genel Kurulu seçimi yapılacak!

Gençlerbirliği, Olağanüstü Genel Kurulunun 29 Kasım 2025 tarihinde seçimli olarak yapılacağını duyurdu.

calendar 17 Ekim 2025 17:03
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Gençlerbirliği Olağanüstü Genel Kurulu seçimi yapılacak!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Gençlerbirliği Yönetim Kurulu, Kulübün Olağanüstü Genel Kurulunun 29 Kasım 2025 tarihinde seçimli olarak yapılacağını duyurdu.

Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulumuzca Kulübümüzün Olağanüstü Genel Kurulunun 29.11.2025 tarihinde seçimli olarak yapılması kararlaştırılmıştır.

Bu süreç Gençlerbirliği'nin vakur tarihine ve temsil ettiği değerlere yakışır bir şekilde yürütülecektir.

Kamuoyuna ve camiamıza saygıyla duyurulur"

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.