Gençlerbirliği'nden kötü istatistik!

Gençlerbirliği, 1992-1993 sezonundan sonra tarihinde 2. kez Süper Lig'deki ilk 4 maçında puan alamadı.Eryaman Stadı'nda ağırladığı Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Hüseyin Eroğlu yönetimindeki başkent ekibi, 49. defa mücadele ettiği Süper Lig'deki en kötü sezon başlangıcını tekrarladı.Kırmızı-siyahlılar, Rus teknik direktör Valery Nepomniachi'nin takımı çalıştırdığı 1992-1993 sezonundaki ilk 4 karşılaşmasını da kaybetmişti.Yönetim, teknik direktör Eroğlu ve futbolcular, 33 yıl önce yaşanan senaryoyu tekrarlayarak kulüp kayıtlarına geçti.Daha önceki 48 sezonun hiçbirinde ilk 5 maçını kaybetmeyen Gençlerbirliği, sonraki karşılaşmasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak.