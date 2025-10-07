Gençlerbirliği'nde başkan Osman Sungur, görevi bıraktı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde başkan Osman Sungur görevinden istifa etti.Gençlerbirliği'nde kulüp başkanı Osman Sungur, sağlık sorunları ve kişisel meseleleri nedeniyle istifa ettiğini duyurdu.Sungur, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.Görev aldığı sürede beraber çalıştığı yönetim kuruluna, teknik ekibe, sporculara ve taraftarlara teşekkür eden Sungur, şunları kaydetti: