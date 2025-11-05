05 Kasım
Ajax-Galatasaray
23:00
05 Kasım
Qarabag FK-Chelsea
20:45
05 Kasım
Pafos FC-Villarreal
20:45
05 Kasım
Newcastle-Athletic Bilbao
23:00
05 Kasım
Inter-Kairat Almaty
23:00
05 Kasım
M.City-B. Dortmund
23:00
05 Kasım
Club Brugge-Barcelona
23:00
05 Kasım
Marsilya-Atalanta
23:00
05 Kasım
Benfica-Leverkusen
23:00

Genç milli halterciler Avrupa'nın zirvesinde

Arnavutluk'un Durres kentinde sona eren Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'nda milli sporcular, 19'u altın toplam 49 madalya elde etti.

calendar 05 Kasım 2025 13:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Genç milli halterciler Avrupa'nın zirvesinde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Arnavutluk'un Durres kentinde sona eren Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'nda milli sporcular, 19'u altın toplam 49 madalya elde ederek önemli bir başarıya imza attı. 

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamada, ay-yıldızlı ekip genç erkekler kategorisinde 5 altın, 6 gümüş, 4 bronz, 23 yaş altı erkekler kategorisinde de 4 altın, 2 gümüş, 5 bronz madalya elde ederek Avrupa şampiyonu oldu. Genç kadınlar kategorisinde ise 6 altın, 5 gümüş, 1 bronz ve 23 yaş altı kadınlarda 4 altın, 4 gümüş, 3 bronz madalya alan milli halterciler, Avrupa ikincisi oldu.

Öte yandan Milli sporcu Yusuf Fehmi Genç, 23 yaş altı erkekler kategorisinde organizasyonun en iyi sporcusu seçildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Talat Ünlü, elde edilen başarının Türk halteri adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Arnavutluk'ta önemli bir başarıya imza attık. Büyük bir emek sonrasında böylesine güzel bir tablo ile karşı karşıyayız. 49 madalya kazanmak bizi gururlandırdı ve geleceğe ümitle bakmamızı sağladı. Emeği geçen tüm sporcularımıza, antrenörlerimize, Sayın Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak'a, Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'ya ve Genel Müdürümüz Veli Ozan Çakır'a teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.