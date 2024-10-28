Gedson Fernandes'ten Arda Kardeşler'e tepki

Gedson Fernandes, 2-1'lik Galatasaray mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Beşiktaşlı yıldız, özellikle hakem Arda Kardeşler'i hedef aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gedson Fernandes'ten Arda Kardeşler'e tepki
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28 Ekim 2024 22:51
Son güncelleme 28 Ekim 2024 22:53
Beşiktaşlı Gedson Fernandes, Galatasaray'a 2-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadelenin hakemi Arda Kardeşler'i hedef alan Portekizli oyuncu, "Biz mağlubiyeti kabul ediyoruz ama bugünkü hakem de adil değildi. Kötü hakem yönetimi tarafından da cezalandırıldık. Haksızlığa uğradık. Kartlar, fauller. Neredeyse aksiyonların çoğunda aleyhimize karar verdi. Galatasaray'ın 2. golünde kalecimiz daha barajı kurdurmadan hakem maçı başlattı. Bu çok yanlış. Daha barajı kurdurmadan hakem başlatıyor." ifadelerini kullandı.

Gedson, "Bugün biraz hakem haksızlığına uğradığımızı söyleyebilirim. Herkes gibi hakemler de işlerini yapıyorlar ama verdiği kararlar, kartlar, fauller... Hakemin bugünkü standart olarak tutumu yanlıştı, çok adil değildi." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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