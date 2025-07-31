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Gedson Fernandes, Spartak Moskova'da!

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in Spartak Moskova'ya transfer olduğunu açıkladı.

calendar 31 Temmuz 2025 17:33 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2025 17:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Gedson Fernandes, Spartak Moskova'da!
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Beşiktaş, Gedson Fernandes'in Rusya Ligi ekiplerinden Spartak Moskova'ya transfer olduğu açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada Portekizli yıldızın transferinin 20.7 Milyon Euro bonservis bedeli ve 7.2 Milyon Euro bonus karşılığında gerçekleştiği duyuruldu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama ise şöyle:


"Profesyonel futbolcumuz Gedson Carvalho Fernandes'in, FC Spartak-Moscow JSC'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; FC Spartak-Moscow JSC, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 20.779.220 Avro ödeme yapacaktır. Ayrıca Kulübümüzle FC Spartak-Moscow JSC arasındaki transfer sözleşmesine göre toplamı 7.272.729 Avro'yu aşmayacak şekilde şarta bağlı bonuslar bulunmaktadır."

BEŞİKTAŞ TARİHİNE GEÇTİ

Portekizli yıldız, 20.7 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Siyah-Beyazlı ekibin tarihinde sattığı en pahalı ikinci futbolcu oldu. Birinci sırada 2017/18 sezonun devre arasında Everton'a 22.5 milyon Euro karşılığında transfer olan Cenk Tosun bulunuyor.

26 yaşındaki yıldız orta saha, bonusların devreye girmesi dahilinde birinci sıraya oturacak.

BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?

Beşiktaş'ta geçirdiği 3 sezonda 131 maçta forma giyen Portekizli yıldız, 18 gol ve 16 asist kaydetti. Portekizli orta saha Siyah-Beyazlı ekipte 1 Süper Kupa ve 1 Ziraat Türkiye Kupası kazandı.  




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