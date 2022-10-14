Gbamin: 'Bu galibiyet her şeyin ispatı!'

Trabzonspor'un Fildişili orta saha oyuncusu Jan-Philippe Gbamin, Monaco'yu 4-0 yendikleri tarihi maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Gbamin, "Bu galibiyetten sonra kendimizi harika hissediyoruz. Her zaman kazanmak için oynuyoruz ve her zaman daha iyisini yapabileceğine inanıyoruz." dedi.



Fildişili oyuncu, "UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı hak ediyoruz. Oynadığımız futbolla bunu gösterdik." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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