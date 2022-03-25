Gaziantepli gence Bosna'da şok!

Türkiye'de transfer döneminin kapanmasının ardından oyuncununda kendini geliştirmesi ve maç eksiğini kapatarak Gaziantep'e dönmesi adına transfer dönemi açık olan Bosna'ya giden Berke'nin burada yaşadığı sorundan dolayı henüz yeni takımının kadrosuna dahi giremediği bildirildi.



SADECE İDMAN YAPTI



Gaziantep Güneş Gazetesi Spor Müdürü Ali Budak'ın haberine göre; Kırmızı siyahlı takımın sezon başında Ankaragücü'nden kadrosuna kattığı genç yetenek Sloboda Tuzla transferinin ardından aradan uzun bir zaman geçmesine rağmen Bosna Hersek hükümetinden çalışma izninin çıkartılamamasından dolayı lisansınında bu yüzden askıda kaldığı ve Berke'nin bu yüzden sadece antrenman yaptığı öğrenildi.



6 MAÇ KAÇIRDI



Berke'nin transferinin gerçekleştiği günden bu yana Sloboda 6 lig maçına çıkarken genç oyuncu bu müsabakaların hiç birinde yaşadığı sorundan dolayı kadroya dahi giremedi. Sloboda takımının çözüm arayışında olduğu belirtilirken nasıl bir sonuç çıkacağı ise merak edilmeye başlandı.



SEZON SONUNA KADAR



Gaziantep FK'dan Sloboda Tuzla takımına sezon sonuna kadar kiralanan Berke Gürbüz'ün çalışma izninin ve buna bağlı olarak lisansının çıkmamasının ise oyuncuyu üzdüğünü ve kırmızı siyahlı takım yetkililerininde sorunun çözümü aşamasında Sloboda takımı ile sürekli irtibatta olduğu gelen bilgiler arasında yer aldı.





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