Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı ağırladı.



Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Gaziantep FK'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 37. dakikada Joao Figueiredo ve 86. dakikada Caulker kaydetti.



Kasımpaşa'da Eysseric, 90+2. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.



Bu sonucun ardından ligde 3 maç aradan sonra kazanan Gaziantep FK, 15 puanla 11. sırada yer aldı. Son 5 maçında 4. mağlubiyetini alan Kasımpaşa ise 9 puanla 17. sırada yer buldu.



Gaziantep FK, Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa ise Karagümrük'ü ağırlayacak.



TARİHE GEÇEN ANLAR!



Maçta 9 dakika uzatma oynanacağı işaret edildi. Ancak karşılaşma 94.14'te sona erdi.



Ev sahibi Gaziantep FK'nın 2-0 üstünlüğüyle biten karşılaşmanın, hakemlerin kararı üzerine yeniden başlanmasına karar verildi.



Soyunma odasına giden oyuncular tekrar sahaya çağrıldı. Bazı oyuncuların duştan çağırıldığı belirtildi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



25. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mehmet Fevzi Yıldırım'ın ceza sahası dışında çektiği şutu kaleci Günay Güvenç rahatlıkla kontrol etti.



32. dakikada ev sahibi Gaziantep FK'li Djilobodji'nin ceza sahasına yakın noktada çektiği şutta meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.



35. dakikada Kasımpaşa'nın sağ kanatta gelişen atağında Yusuf Erdoğan ceza sahası içinden çektiği şut, kaleci Günay Güvenç'ten döndü. Dönen topu kontrol eden Umut Dilan Bozok'un çektiği şutu Günay Güvenç uzaklaştırdı.



37. dakikada ev sahibi ekip üstünlüğü sağladı. Gaziantep FK'nin ceza sahasına yakın noktada kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde topu alan Djilobodji meşin yuvarlağı kafasıyla Figueiredo'na ulaştırdı. Figueiredo meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.



Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.





İLGİLİ VİDEO