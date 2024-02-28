Gaziantep'teki 'pump track' parkı gençlere bisikleti sevdiriyor

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde dezavantajlı bölgede kurulan "pump track" parkuruyla, gençler arasında bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması hedefleniyor.



Çıksorut Millet Bahçesi'nde yaklaşık 2 yıl önce 1200 metrekare alana yapılan, 200 metre uzunluğundaki "pump track" parkı gençlerin ilgisini çekiyor. Parkın hemen yanına 1524 metrekare alana yapılan kaykay pistinde (skatepark) ise mini rampalar, alıştırma alanıyla kaykay, paten, skuter veya bisiklet sporları yapabiliyor.



Şehitkamil Belediyespor Kulübü Antrenörü Jale Türk, AA muhabirine, gençleri bisiklet sporuna teşvik etmek ve bu sporu geliştirmek istediklerini söyledi.



Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun bisiklet sporuna önem gösterdiğini ve bu alanın da bunun bir göstergesi olduğunu ifade eden Türk, "Bisiklet gaz salınımı sıfır olan çevre dostu bir ulaşım aracıdır. Bu yüzden Gaziantep'te bisiklet sporunu yaymak bizim için çok önemli." dedi.



Bu alanın 2 yıldır açık olduğunu belirten Türk, zamanla gençlerin daha fazla gelmeye başladığını aktararak, "Şu an sporcularımız burada farklı deneyimler yaşıyor. Artık talep gören bir alan ve sporcularımız burayı kullanmayı gerçekten çok seviyorlar ve burada çok keyif alıyorlar." diye konuştu.



Sporcuları sosyal medya üzerinden bulduklarını ve iletişime geçerek onların arkadaş çevresine de ulaştıklarını kaydeden Türk, şunları söyledi:



"Bu şekilde 20 kişilik bir takımımız var ve düzenli olarak sürüş yapıyoruz. Bisikleti yaymaya ve takımımızı büyütmeye çalışıyoruz. Hedefimiz öncelikle bisiklet sporunu yaymak, gençleri bu spora teşvik etmek. Çünkü spor yapmak gençler için çok önemli ki bisiklet branşının çok değerli bir branş olduğunu düşünüyorum. Ayrıca kulüp olarak yeni adımlar atmaya özen gösteriyoruz. Bu sezon Türkiye Bisiklet Federasyonunun düzenlediği ulusal yol bisikleti yarışlarına hazırlık yapmaya başladık. Kısa bir sürede Gaziantep'ten şampiyon bisikletçiler çıkarmak istiyoruz."



Mehmet Mirza Ceylan 3 yıldır bisiklet sporu yaptığını belirterek, "Bisiklet sürerek, arkadaşlarımla eğleniyoruz. Burada eğitmenlerimizle çalışıyoruz, önce Türkiye sonra dünya şampiyonu olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.





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