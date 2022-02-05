Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK, Demir Grup Sivasspor'u ağırladı.



Gaziantep Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Gaziantep FK'nın 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 6. ve 41. dakikalarda Djilobodji, 12. dakikada Muhammet Demir, 70. dakikada penaltıdan Maxim ve 76. dakikada Furkan Soyalp kaydetti. Sivasspor'un tek sayısı ise 29. dakikada Goutas'tan geldi.



Gaziantep FK'nın 45+2. dakikada Kitsiou ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrasında faul gerekçesiyle iptal edildi.



Sivasspor'da Mostapha Yatabare, 63. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.



Bu sonucun ardından Gaziantep FK, 2 maç aradan sonra kazandı ve puanını 35'e yükseltti. 4 maçtır galibiyet alamayan Sivasspor ise 31 puanda kaldı.



Gaziantep FK, gelecek hafta Başakşehir deplasmanına gidecek. Sivasspor ise Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



6. dakikada Gaziantep FK, golü buldu. Sağ taratan atak gelişen ev sahibi takımda Figueiredo yerde kaldı. Serbest vuruşu kullanan Maxim'in ortasında direkten dönen topa Djilobodji'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0



12. dakikada Gaziantep FK farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen Gaziantep FK'nın pozisyonunda Kitsiou'nun ceza sahası içerisine yaptığı ortaya Muhammet Demir, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 2-0



19. dakikada ev sahibi takımın geliştirdiği atakta ceza sahası içerisinde topla buluşan Maxim'in vuruşunda top auta çıktı.



29. dakikada Demir Grup Sivasspor farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Faysal Fajr'ın ceza sahasına gönderdiği ortada Goutas, topu kafayla ağlara gönderdi: 2-1



39. dakika ev sahibi takım gole yaklaştı. Figueiredo'nun topuk pasında Muhammet Demir'in biraz sürdükten sonra çektiği şutu kaleci Ali Şaşal Vural güçlükle kontrol etti.



40. dakikada ev sahibi takım farkı tekrar 2'ye çıkardı. Ceza sahası dışından Muhammet Demir'in vuruşunda kaleciden dönen topu Djilobodji, ağlarla buluşturdu. 3-1



45. dakikada Figueiredo sağ kanattan aldığı topu Kitsiou'nun önüne bıraktı. Ceza sahası dışından Kitsiou'nun vuruşunda topu ağlara gitti. VAR incelenmesinin ardından gol geçersiz sayıldı.



Karşılaşmanın ilk devresi Gaziantep FK'nın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



65. dakikada sol kanattan gelişen Demir Grup Sivasspor atağında Uğur Çiftçi'nin ceza sahası içerisine yaptığı ortayı Kayode topu ağlarla buluşturdu. Gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.



70. dakikada ev sahibi takım Gaziantep FK penaltı kazandı. Sağ kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında topla buluşan Furkan Soyalp ceza sahası içerisinde rakibin müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Maxim topu filelerle buluşturdu: 4-1



72. dakikada konuk ekip Demir Grup Sivasspor'un gelişen atağında ceza sahası içesinde topla buluşan Gradel'in vuruşunda top direkten döndü.



77. dakikada Gaziantep FK farkı 4'e çıkardı. Ceza sahası dışında topla buluşan Furkan Soyalp'ın sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 5-1



Karşılaşma, Gaziantep FK'nın 5-1 üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: Kalyon



Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Ceyhun Sesigüzel, Alpaslan Dedeş



Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Furkan Soyalp, Tosca (Dk. 82 Merkel), Muhammet Demir, Halil İbrahim Pehlivan (Dk 27 Hamza Mendyl), Ertuğrul Ersoy, Figueiredo (Dk.82 Sagal), Maxim (Dk. 70 Recep Niyaz), Kitsiou, Vetrih (Dk. 82 Doğan Erdoğan)



Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Cofie, Goutas, Yatabare, Pedro Henrique, (Dk. 46 Gradel) Erdoğan Yeşilyurt, Kerem Atakan Kesgin, (Dk. 70 Sefa Yılmaz), Koray Altınay (Dk. 46 Kayode), Fayçal Fajr (Dk. 81 Ziya Erdal), Caner Osmanpaşa



Goller: Dk. 6 ve Dk.40 Djilobodji, Dk. 12 Muhammet Demir, Dk.70 Maxim (Penaltıdan), Dk. 77 Furkan Soyalp (Gaziantep FK), Dk. 29 Goutas (Demir Grup Sivasspor)



Sarı kartlar: Dk. 45 Muhammet Demir, Dk. 60 Vetrih, Dk. 80 Kitsiou, Dk. 85 Sagal (Gaziantep FK), Dk. 58 Cofie, Dk. 60 Gradel (Demir Grup Sivasspor)



Kırmızı kartlar : Dk 62 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)





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