Gaziantep FK: 'Konsantrasyon problemi yaşadık'

Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Volkan Kazak, sahalarında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Maça iyi hazırlandıklarını vurgulayan Kazak, "Maça çok iyi hazırlandık ve belirli bir dakikaya kadar istediklerimizi başardık. 1-0 öne geçtikten sonra yakaladığımız geçişlerle skoru 2-3 yapabilirdik." dedi.



"KONSANTRASYON PROBLEMİ YAŞADIK"



Yedikleri gollerin konsantrasyon eksikliğinden kaynaklandığını belirten Kazak, "Konsantre eksikliğinden yediğimiz goller sonrası skor 1-2-3 olunca bunun açıklamasını yapmak zor oluyor. Konsantrasyon problemi yaşadığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Pozisyonlar üretmeye devam ettiklerini ancak bunları değerlendiremediklerini söyleyen Volkan Kazak, "Sonrasında da pozisyonlar bulduk fakat değerlendiremedik." diyerek sözlerini tamamladı.



BASIN TOPLANTISI



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Volkan Kazak, Fenerbahçe'nin zaaflarından yararlanarak golü bulduklarını ifade etti.



Kazak, "Fenerbahçe'nin zaaflarından yararlanıp geçişleri de iyi yaptık fakat bir anlık konsantre eksikliği ile 2 dakikada 2 gol yedik ve birden her şeyi kaybediyorsunuz. Oyuna daha sonra yine müdahale ettik, rakibimizin çıkışlarında kaptığımız toplarla pozisyonlara girdik ve bu şekilde maçı bitirdik." değerlendirmelerinde bulundu.



