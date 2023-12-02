Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetecek.
Gaziantep temsilcisi aldığı 5 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 15 puan topladı. Haftaya 14. sırada giren kırmızı-siyahlı ekip, Kasımpaşa karşısında sahaya 3 puan parolasıyla çıkacak.
Antrenman
Gaziantep temsilcisi, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan idmanda, taktik çalışması gerçekleştirildi.
Kırmızı-siyahlı ekip, bugün (cumartesi) İstanbul'a gidecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetecek.
Gaziantep temsilcisi aldığı 5 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 15 puan topladı. Haftaya 14. sırada giren kırmızı-siyahlı ekip, Kasımpaşa karşısında sahaya 3 puan parolasıyla çıkacak.
Antrenman
Gaziantep temsilcisi, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan idmanda, taktik çalışması gerçekleştirildi.
Kırmızı-siyahlı ekip, bugün (cumartesi) İstanbul'a gidecek.
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