Gaziantep FK'den Sumudica'nın sözleri sonrası açıklama!

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 mağlup ettiği maçtan sonra Marius Sumudica'nın düzenlediği basın toplantısı gündeme damga vurdu.



Rumen hocanın, basın mensubunun F.Bahçe taraftarına açılan fazla kontenjandan dolayı yönelttiği soruya "Gaziantep'in, Fenerbahçe'nin parasına ihtiyacı yok" şeklinde verdiği cevap, sosyal medyada kırpılıp farklı bir anlama getirildi. Sorunun olmadığı; sadece, "Fenerbahçe'nin parasına ihtiyacımız yok" sözlerinin döndüğü kırpılmış videolar üstünden 'şike' imaları ortaya atıldı.



"AMACIMIZ BİR YERDE TOPLAMAK"



Gaziantep Futbol Kulübü yetkililerinden Akşam'a yapılan açıklama şu şekilde: "F.Bahçe'ye kulüp olarak 6 bin kontenjan verdik. Bunun sebebi de geçmiş yıllarda 1200 kişi verdiğimizde, F.Bahçe taraftarının bizim tribünlerden bilet alıp içeriye girmesi, olaylar çıkmasıdır. Amacımız rakip takımı desteklemek için gelenleri bir yerde toplayıp yaşanması muhtemel olayları önlemektir. Bir anlamda stadyumda bütünlüğün sağlanmasını istedik.



"PARA İÇİN OLMADIĞINI SÖYLEDİ"



Çok şükür geçmişteki gibi olay çıkmadı ve herhangi bir şey yaşanmadı. Yani bu organizasyon, geçmiş yıllarda yaşanan olayların tekrar edilmemesi içindi, para kazanmak için yapılmış bir şey değildi. Hocamız da basın toplantısında bunun para için yapılmadığını ve ihtiyacımız olmadığını söyledi. Bizim tribünlerimiz de doluydu, Fenerbahçe'nin de doluydu. Bunların fiyatı aynı, hatta bazı tribünlerin fiyatı misafir takımdan da pahalıydı."



