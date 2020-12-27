Gaziantep FK, Alanyaspor'u da geçti: 13 maçlık seri

Süper Lig'de 15. hafta mücadelesinde Gaziantep FK sahasında Alanyaspor'u mağlup etti. Sumudica'nın öğrencileri ligde ilk hafta aldıkları Galatasaray yenilgisinden bu yana kaybetmiyor

Haber; Sporx.com
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Gaziantep FK, Alanyaspor'u da geçti: 13 maçlık seri
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27 Aralık 2020 15:26
Süper Lig'de 15. hafta mücadelesinde Marius Sumudica'nın takımı Gaziantep FK ile Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Alanyaspor kozlarını paylaştı.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Gaziantep FK 3-1 kazandı. Ev sahibi ekip 9. dakikada Nouha Dicko'nun golüyle öne geçti. 26. dakikada Amedej Vetrih kendi ağlarını havalandırdı. 29'da Muhammet Demir, 60'da Alexandru Maxim fileleri sarstı. Bu gollerin asistleri Belçikalı yıldız Kevin Mirallas'tan geldi.

Alınan bu sonucun ardından Gaziantep FK 27 puanla 3. sıraya yükseldi, 14 maç oynayan Gaziantep FK'nın yenilmezlik serisi ise 13 maça çıktı. Alanyaspor ise 27 puanda kalarak son 6 haftada 4. yenilgisini aldı

Ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK, Erzurumspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor ise Başakşehir'i ağırlayacak









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