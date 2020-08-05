Gaziantep FK, 17 Ağustos'ta top başı yapıyor

Gaziantep FK, yeni sezon çalışmalarına teknik direktör Sumudica önderliğinde 17 Ağustos'ta başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Gaziantep FK, 17 Ağustos'ta top başı yapıyor
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05 Ağustos 2020 16:04
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, 17 Ağustos'ta yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 Süper Lig hazırlıkları kapsamında gerçekleştirecek kamp programı belli oldu. 

Buna göre kırmızı-siyahlılar, 16 Ağustos Pazar günü Bolu Gazelle Resort'ta toplanarak, 17 Ağustos Pazartesi günü sabah saatlerinde ilk antrenmanını gerçekleştirecek.

17 Ağustos - 2 Eylül tarihlerinde Bolu'da hazırlıklarını sürdürecek olan Gaziantep ekibi, bu süreçte üç hazırlık maçı oynayarak yeni sezon hazırlıklarını tamamlayarak Gaziantep'e dönecek.




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