Gattuso'dan Bakasetas'a onay

Valencia, teknik direktör Gennaro Ivan Gattuso'nun isteği üzerine orta sahaya transfer yapmak için harekete geçti.



İspanya'dan Relevo'nun haberine göre; Florian Grillitsch için Ajax'ın kapısını çalan Valencia, Anastasios Bakasetas için de Trabzonspor ile görüşecek. 29 yaşındaki Yunan oyuncunun uzun süredir Valencialı gözlemcilerin olumlu rapor tuttuğu; Gattuso'ya yapılan önerinin de kabul gördüğü belirtildi.



ÖNCE KİRALAMAK İSTEYECEKLER



Transfer piyasasına çok büyük bir bütçeyle girmeyen Valencia'nın, Bakasetas için Trabzonspor'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı kaydedildi. Satın alma opsiyonu teklifinin ise belli şartları karşılaması halinde geçerli olacağı vurgulandı.



BU SEZON 9 GOL 9 ASİST



12 milyon euro serbest kalma bedeli olan Bakasetas, Ocak 2021'de 3 milyon euro bonservis bedeliyle Alanyaspor'dan Trabzonspor'a transfer olmuştu.



Bakasetas, bu sezon Trabzonspor formasıyla 25 resmi maçta 9 gol atıp 9 asist yaptı.





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