Garnett: "KAT, Embiid ve Jokic'ten daha iyi bir skorer!"

Minnesota Timberwolves efsanesi Kevin Garnett, Karl-Anthony Towns'ın, Philadephia 76ers yıldızı Joel Embiid ve Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic'ten daha iyi bir skorer olduğunu iddia etti.



Showtime Basketball'un "KG Certified" programında konuşan Garnett, ligdeki en iyi pivotlardan bahsederken Towns'ın hem Jokic hem de Embiid'den daha iyi bir skorer olduğunu öne sürdü:



"Embiid'in ligin en iyi uzunu olarak görülmesi güzel. Ama ona ikili sıkıştırma geldiği zamanlarda topu takım arkadaşlarına çıkarırken, diğer oyuncuları daha iyi hale getirip getirmediğine baktığım zaman, bu düşünce benim için biraz daha değişiyor...



Bence KAT (Karl-Anthony Towns) hepsinden daha iyi bir skorer... ama Joker da herkesi avlayabiliyor. Bill Walton gibi oynuyor, o da sırtı dönükken takım arkadaşlarını bulabiliyordu. Jokic onun gibi."



KG'NİN MVP ADAYI DA KAT!



KG ayrıca bu sezon MVP için kendi adayını da şu şekilde açıkladı:



"Embiid'i çok sevsem de, büyük bir KAT hayranı olarak, bence bu yılın MVP'si KAT olacak diyebilirim."



All-Star arasından bu yana Timberwolves, 11 galibiyet ve iki mağlubiyetle NBA'deki en iyi dereceye sahip. Bu 13 maçta Towns, %55.7 genel ve %42.9 üçlük isabetiyle maç başına 26.9 sayı ortalama tutturmuştu.



