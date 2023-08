NBA'in eski yıldızlarından Kevin Garnett, Los Angeles Lakers forveti Anthony Davis için beklentilerinin yüksek olduğunu ve önümüzdeki sezonlarda MVP kalibresinde bir yıl geçirebileceğini söyledi.



Davis NBA'in en iyi uzunlarından biri olarak görülmesine rağmen, Nikola Jokic ve Joel Embiid gibi diğer uzunların son yıllarda elde ettiği bir başarı olan MVP ödülünü henüz alabilmiş değil.



Eski takım arkadaşı Paul Pierce ile "Ticket and The Truth" isimli podcast'te konuşan Garnett, Davis'in yeteneklerine olan inancını sürdürdüğünü dile getirdi:



"Anthony Davis'in önümüzdeki iki yıl içinde MVP olmasını bekliyorum. Gerçekten. Artık zamanı geldi."



KG, Davis'in çok yönlü becerilerini diğer MVP ödülü sahilperiyle karşılaştırarak, Lakers yıldızının şansının yüksek olduğuna inandığını belirtti:



"Joker'ın gelip seni geçmesine izin vermemelisin. Anthony Davis onların yaptığı her şeyi yapabilir. Joker'ın da, Embiid'in de. Bu yıl olmasa da kesinlikle bir sonraki yıl MVP olmasını bekliyorum."



Pierce ise, Lakers'ın genel performansıyla ilgili geçerli bir endişesini dile getirerek, Davis'in ödülü kazanma yolunda önemli olan gerekli lig sıralaması konumuna yükselip yükselemeyeceğini sorguladı.



Geçtiğimiz sezon Davis, maç başına 25.9 sayı, 12.5 ribaund ve 2.6 asist ortalamaları yakalamıştı.