Gamze Kılıç, Galatasaray'a veda etti

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, Gamze Kılıç'la yollarını ayırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Gamze Kılıç, Galatasaray'a veda etti
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03 Haziran 2023 16:15
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, 29 yaşındaki pasör Gamze Kılıç'la yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızda uzun yıllar forma giyen Gamze Kılıç'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Tecrübeli oyuncu, 2009'da Yıldız Kız Milli Takımı ile dünya dördüncülüğü ve Dünya Gençlik Oyunları şampiyonluğu yaşamıştı.

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