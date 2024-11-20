Galler'den tepki çeken paylaşım

A Milli Takımımız'ın Karadağ deplasmanında 3-1 kaybettiği maçta ev sahibi ekibin üç golü de Nikola Krstovic'ten geldi.
Milli takımımızın 3-1 yenilmesi neticesinde, İzlanda'yı evinde 4-1 yenen Galler, grup lideri oldu.
Maçların ardından Galler'in resmi X hesabından "Nikola Krstovic'i her zaman beğenmişizdir." ifadeleri yer aldı.
Bu paylaşıma Türk taraftarlar tepki gösterdi.
Milli takımımızın 3-1 yenilmesi neticesinde, İzlanda'yı evinde 4-1 yenen Galler, grup lideri oldu.
Maçların ardından Galler'in resmi X hesabından "Nikola Krstovic'i her zaman beğenmişizdir." ifadeleri yer aldı.
Bu paylaşıma Türk taraftarlar tepki gösterdi.
Galler'in paylaşımı: "Nikola Krstovic'i her zaman beğenmişizdir." https://t.co/DgJ1cYLFx1
— Sporx (@sporx) November 19, 2024