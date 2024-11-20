Galler'den tepki çeken paylaşım

Galler Futbol Federasyonu, A Milli Takımımız'a 3 gol atan Nikola Krstovic için bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galler'den tepki çeken paylaşım
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20 Kasım 2024 02:43
A Milli Takımımız'ın Karadağ deplasmanında 3-1 kaybettiği maçta ev sahibi ekibin üç golü de Nikola Krstovic'ten geldi.

Milli takımımızın 3-1 yenilmesi neticesinde, İzlanda'yı evinde 4-1 yenen Galler, grup lideri oldu.

Maçların ardından Galler'in resmi X hesabından "Nikola Krstovic'i her zaman beğenmişizdir." ifadeleri yer aldı.

Bu paylaşıma Türk taraftarlar tepki gösterdi.

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