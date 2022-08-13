Galatasaraylı taraftarlar, takımını yalnız bırakmadı

Galatasaray taraftarı, Bitexen Giresunspor mücadelesine büyük ilgi gösterdi.
Kötü biten geçen sezonun ardından yaşanan yönetim ve teknik heyet değişiklikleri ile yapılan yıldız transferler, sarı-kırmızılı taraftarların da iyi bir hava yakalamasını sağladı.
Sezonluk kombine biletlere yoğu ilgi gösteren taraftarlar, iç sahadaki sezonun ilk resmi maçında da tribünleri neredeyse tamamen doldurdu.
Kötü biten geçen sezonun ardından yaşanan yönetim ve teknik heyet değişiklikleri ile yapılan yıldız transferler, sarı-kırmızılı taraftarların da iyi bir hava yakalamasını sağladı.
Sezonluk kombine biletlere yoğu ilgi gösteren taraftarlar, iç sahadaki sezonun ilk resmi maçında da tribünleri neredeyse tamamen doldurdu.
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