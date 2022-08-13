Galatasaraylı taraftarlar, takımını yalnız bırakmadı

Galatasaraylı taraftarlar, sezonun ilk iç saha maçı olan Giresunspor karşılaşmasında tribünleri doldurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaraylı taraftarlar, takımını yalnız bırakmadı
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13 Ağustos 2022 22:49
Galatasaray taraftarı, Bitexen Giresunspor mücadelesine büyük ilgi gösterdi.

Kötü biten geçen sezonun ardından yaşanan yönetim ve teknik heyet değişiklikleri ile yapılan yıldız transferler, sarı-kırmızılı taraftarların da iyi bir hava yakalamasını sağladı.

Sezonluk kombine biletlere yoğu ilgi gösteren taraftarlar, iç sahadaki sezonun ilk resmi maçında da tribünleri neredeyse tamamen doldurdu.

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