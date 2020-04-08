Galatasaray gelecek sezonun planlamasını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, Teknik Direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda isme ve kariyere yatırım yapmayacak. Mbaye Diagne ve Florin Andone'yi kadroda düşünmeyen Cimbom Falcao'nun yedeğini buldu. O golcü Celje'nin 23 yaşındaki yıldızıBu sezon müthiş bir performans ortaya koyan Sloven Ligi takımı Celje'nin golcüsü Vizinger, Fatih Terim ve kurmaylarının dikkatini çekti. Yönetim de onu almak için harekete geçti.Celje'de yıldızlaşan Vizinger 26 maçta 18 gol atarak ünlü scoutların da dikkatini çekti. Genç yıldız 1 kez Hırvat U21 Milli Takımı'nda forma giydi.Vizinger'in Sloven ekibiyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor... 21 yaşındaki genç golcü 2 yıldır Celje'de oynuyor…G.Saray'ın transfer etmek istediği Dario Vizinger, bu sezon Slovenya Ligi'nde 24 maçta 18 gol attı. Celje'li oyuncu krallıkta ilk sırada.