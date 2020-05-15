Galatasaray'ın Evander kararı!

Ofansif bir orta saha oyuncusu arayan Galatasaray, yüksek maliyeti sebebiyle Mohammed Kudus'ten vazgeçti. Cimbom daha önce de istediği Brezilyalı Evander için Midtjylland ile görüşme kararı aldı.

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Galatasaray'ın Evander kararı!
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15 Mayıs 2020 12:13
Galatasaray'da orta saha transferi için rota Evander'e döndü… Sarı-Kırmızılılar, bir süredir takip edilen Mohammed Kudus'ten kulübü Nordsjaelland'ın 8 milyon Euro talep etmesi nedeniyle vazgeçti. Geçtiğimiz devre arası da gündeme gelen Brezilyalı Evander ilk hedef olarak belirlendi.

UZUN SÜREDİR İZLENİYOR
Scout ekibi tarafından uzun süredir izlenen Evander için G.Saray yönetimi, sezon sonu Midtjylland ile masaya oturmayı planlıyor. Midtjylland, Evander için 2.5 milyon Euro ödemişti.

YÖNETİM FORMÜL ARIYOR…
21 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için yönetim de formül arayışı içinde. Bu sezon oyuncu satışından iyi bir gelir elde edilirse Evander'in bonservisiyle alınması gündemde.

HEM ATIYOR HEM ATTIRIYOR
Orta sahada 8 numarada görev yapan Evander, golcü özelliği ile de dikkat çekiyor. Brezilyalı bu sezon 25 maçta 8 gol, 9 asistlik bir performansla 17 gole katkı sağladı.



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