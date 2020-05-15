Galatasaray'da orta saha transferi için rota Evander'e döndü… Sarı-Kırmızılılar, bir süredir takip edilen Mohammed Kudus'ten kulübü Nordsjaelland'ın 8 milyon Euro talep etmesi nedeniyle vazgeçti. Geçtiğimiz devre arası da gündeme gelen Brezilyalı Evander ilk hedef olarak belirlendi.Scout ekibi tarafından uzun süredir izlenen Evander için G.Saray yönetimi, sezon sonu Midtjylland ile masaya oturmayı planlıyor. Midtjylland, Evander için 2.5 milyon Euro ödemişti.21 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için yönetim de formül arayışı içinde. Bu sezon oyuncu satışından iyi bir gelir elde edilirse Evander'in bonservisiyle alınması gündemde.Orta sahada 8 numarada görev yapan Evander, golcü özelliği ile de dikkat çekiyor. Brezilyalı bu sezon 25 maçta 8 gol, 9 asistlik bir performansla 17 gole katkı sağladı.