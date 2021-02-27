Galatasaray'dan zemin için önemli karar!

Galatasaray yönetimi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu için kararını verdi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan zemin için önemli karar!
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27 Şubat 2021 11:03
Galatasaraylıların, Erzurum maçı öncesi en çok merak ettiği konu Türk Telekom Stadı zemininin son durumu. Kasımpaşa maçında kar ve 8 yıllık zeminde drenaj sorunu nedeniyle ortaya kötü bir tablo, çamur deryasına dönüşen bir zemin çıkmıştı.

4 Şubat'tan bu yana sahanın en iyi hale getirilmesi adına alarm verilirken tam 360 kilo tohum ekildi. Ardından tüm zemin rejenerasyon örtüsü ile kapatıldı.

ÖRNEK STAT OLİMPİYAT

Bu hafta makyaj sorunlarının olması beklenirken Ankaragücü maçında takım daha iyi bir zemine çıkacak. Sezon sonu stadın zemini kaldırılıp sıfırdan yapılacak.

Şu an zaman olmadığı için haziranda çalışmalar başlayacak. Örnek ve beğenilen Olimpiyat Stadı'nın zeminini yapan procon firması dahil birçok şirketten teklifler alınmaya başlandı.



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