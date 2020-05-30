Yeniden başlayacak olan 2019-2020 sezonunun geri kalanı için çalışmalarını Fatih Terim yönetiminde yoğun bir şekilde devam ettiren Galatasaray'da önümüzdeki sezona yönelik adımlar da atılıyor. Bu kapsamda kadro planlamasını yavaş yavaş şekillendirmek isteyen Sarı-kırmızılı kurmaylar defans bölgesinde yaşanacak ayrılıkların ardından bu boşlukları doldurmak için adaylar belirliyor.Bu kapsamda Monaco'nun tecrübeli stoperi Kamil Glik'i gözüne kestiren Galatasaray'da tecrübeli oyuncuyla defansın iyice sağlamlaştırılması hedefleniyor. Bu sezon yaşadığı sakatlık sebebiyle istenilen katkı alınamamasına rağmen Christian Luyindama'ya takipler olması oyuncunun kulübe ciddi bir gelir sağlama ihtimalini doğururken Kongolu oyuncudan doğacak açığın tartışılmayacak bir isimle doldurulması planlanıyor.Monaco'nun Polonyalı stoper Glik ile yola devam etmeyi düşünmemesi bu transferi Galatasaray için cazip kılarken, Luyindama'ya teklifler yapıldığı anda Sarı-kırmızılılar Monaco ile masaya oturmayı hedefliyor.