Galatasaray'da sakatlık şoku: Sofiane Feghouli

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkan Galatasaray'da Sofiane Feghouli sakatlandı.
Mücadelenin 30. dakikasında sağ baldırını tutarak kendisini yere bırakan Cezayirli futbolcu, teknik heyete değişiklik işareti yaptı.
Saha içerisinde tedavisi yapılan oyuncu, 34. dakikada yerini Ömer Bayram'a bıraktı.
Mücadelenin 30. dakikasında sağ baldırını tutarak kendisini yere bırakan Cezayirli futbolcu, teknik heyete değişiklik işareti yaptı.
Saha içerisinde tedavisi yapılan oyuncu, 34. dakikada yerini Ömer Bayram'a bıraktı.