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Galatasaray'da Carole umudu

Galatasaray'da Luis Cavanda'dan sonra Lionel Carole'ün de satılması için düğmeye basıldı.

Kaynak: Milliyet
Galatasaray'da Carole umudu
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20 Temmuz 2018 04:18
Galatasaray'da Luis Cavanda'dan sonra Lionel Carole'ün de satılması için düğmeye basıldı. Sarı-kırmızılılar 27 yaşındaki Fransız sol beki gözden çıkarırken bonservisini 1.5 milyon euro olarak belirledi.

Lionel Carole için bazı Fransız ve İtalyan kulüpleri ile görüşmelerin başladığı bildirildi.

Teknik Direktör Fatih Terim'in de hazırlık maçlarında şans vererek parlatmaya çalıştığı Fransız sol bek, FC Wil maçındaki iyi futbolunu PSV Eindhoven'a karşı sergileyememişti.

Lionel Carole'ün Galatasaray ile 1 sene daha sözleşmesi bulunurken, yönetim yabancı kontenjanında yer açmak için bu futbolcuyu satma kararı almıştı.

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