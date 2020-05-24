Galatasaray'da Belhanda'nın yerine çılgın takas önerisi!

İspanya La Liga takımlarındanalmak için 1.5 milyon Euro ve Meksikalı oyuncuteklif ettiği Galatasaray'ın ise bu teklifi reddederek Faslı oyuncu için Endülüs ekibinden 6 milyon Euro istediği iddia edildi.Geçen sezon 32 yaşındaki Fernando için Sevilla'dan 4.5 milyon Euro alan Galatasaray'ın Belhanda için de nakde ihtiyacı olduğu için takas teklifine sıcak bakmadığı belirtildi.