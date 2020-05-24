Galatasaray'da Belhanda'nın yerine çılgın takas önerisi!

İspanya La Liga takımlarından Real Betis'in Galatasaray'a Younes Belhanda'yı almak için 1.5 milyon Euro ve Meksikalı oyuncu Diego Lainez'i teklif ettiği Galatasaray'ın ise bu teklifi reddederek Faslı oyuncu için Endülüs ekibinden 6 milyon Euro istediği iddia edildi.
Geçen sezon 32 yaşındaki Fernando için Sevilla'dan 4.5 milyon Euro alan Galatasaray'ın Belhanda için de nakde ihtiyacı olduğu için takas teklifine sıcak bakmadığı belirtildi.
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Geçen sezon 32 yaşındaki Fernando için Sevilla'dan 4.5 milyon Euro alan Galatasaray'ın Belhanda için de nakde ihtiyacı olduğu için takas teklifine sıcak bakmadığı belirtildi.
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