Galatasaray'da Belhanda yoksa sorun var!

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Özellikle son haftalarda gösterdiği performans nedeniyle büyük eleştiri olanbu akşam cezası nedeniyle Akhisar önünde forma giyemeyecek. Fakat istatistiklere göre Galatasaray, Faslı yıldızın yokluğunda bir hayli zorlanıyor.Sarı-Kırmızılılar, Belhanda'nın yine cezası nedeniyle oynamadığı iki maçta Trabzonspor ve Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu.Yıldız futbolcunun yedek kulübesinde oturduğu Kayserispor karşılaşmasını 3-1 kazanan Cimbom, Sivas deplasmanında ise 2-1 kaybetti.Fatih Terim bu akşam Belhanda'nın görevini Feghouli'ye verecek. Sağ kanatta ise Sinan Gümüş forma giyecek.