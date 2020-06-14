Galatasaray'da 2. şok: Bir sakatlık daha!

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın üzücü sakatlığının ardından Florin Andone de oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Haber; Sporx.com
Galatasaray'da 2. şok: Bir sakatlık daha!
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14 Haziran 2020 22:47
Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sezonu kapatmasına neden olan sakatlığının ardından bir büyük şok daha yaşandı.

Sarı-kırmızılılarda devre arasında oyuna dahil olan Rumen golcüsü Florin Andone, 70. dakikada kaleci Tarık'ın ayağının üzerine düşmesinin ardından acı içinde yerde kaldı.

Oyuna devam edemeyeceği belirtilen Andone için sahaya sedye çağrıldı ve Muslera'nın ardından Florin Andone de sakatlığı nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kaldı.


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