Galatasaray'da 1 koronavirüs vakası

Galatasaray, Alanyaspor ile oynayacağı Türkiye Kupası maçı öncesinde bir futbolcusunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.



İŞTE AÇIKLAMA



"Futbol A Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bugün yapılan Covid 19 PCP testleri sonuçlanmış ve sadece bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır."



