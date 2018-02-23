Galatasaray'a 'Basketbol AŞ' müjdesi

Galatasaray Spor Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyelerinden Ömer Cansever ve Erol Özmandıracı GS TV'deki "Son Topa Kadar" programına konuk oldu.Ömer Cansever ve Erol Özmandıracı, basketbol şubesiyle ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu."Şubeyi birçok sıkıntılarla aldık. Biz geldiğimizde erkek takımında transfer yasağı vardı. Oktay Hoca ile geldiğimizden iki gün önce kontrat imzalanmış. Eğer Mayıs ayında seçilirsek gelecek sene için planlamamız var. Erol Bey'in de sponsorluk konusunda çalışmaları var. Sponsor olmadan basketbolu finanse etmemiz mümkün değil. Biz işi başından alarak hareket etmek istediğimiz için basketbola ayrı bir önem veriyoruz. Mevcut sıkıntıları aşmaya çalışıyoruz. Kadın basketbolun altyapısı çok kuvvetli. Bazı maaş ödeme gibi zorluklar vardı, bunlarla ilgili de bir çalışma yapıyoruz. Altyapıyı da kullanmak istiyoruz. Yabancılar çok hassas. Çok fazla ilgi alaka bekliyorlar. Maljkovic'le görüştüm, sorunlarını dinledim, hafta başında da kendisine cevap yazacağım. Oktay Hoca da iyi bir hoca. Onu daha güçlü kılmak için gayret sarf ediyoruz. Şu anda bir transfer yasağımız var. İki ay için doldur boşalt şeklinde pivot almayı ben düşünmüyorum. Zaten bulunduğumuz yer 10. sırada. Böyle devam edip gelecek seneye bakmak istiyoruz. Erkek altyapıyı da güçlendirmek istiyoruz. En büyük hedefimiz ise basketbol spor salonunu halletmek.""Basketbol A.Ş. hazır. Odeabank gelecek sene sadece sırt reklamında olacak. Odeabank'tan elde ettiğimiz gelir basketbol için yeterli değil. Daha iyisi için çalışıyoruz. Ön forma için yeni bir sponsor bulacağız. Kız takımı için de sponsor bulunduğu zaman ayrı ayrı yapılandıracağız. Sayın Başkan, kulübün yükünü hafifletmenin en iyi yolunun bu olduğunu belirtmişti. Ama A.Ş.'nin kurulumu hazır. Sponsor geldiği anda bir hafta içinde devralabilir.""Maljkovic ve Mahmuti'nin bir yıllık sözleşmesi var. Onlar da ne yapacağını bilmeden bir muhatap aradılar. Başkanımız Mustafa Cengiz de maça gelerek soyunma odasında konuşma yaptı. Koçlarımız da çok memnun oldular. Maddi ve manevi sıkıntılarımız var. Maljkovic iyi bir antrenör. Seçim heyecanından camia olarak ikiye bölünmemiz onu etkilemiş olabilir.""Her yönetim geldiğinde sponsor üzerine odaklanıyor. Başkan da bizi sponsor diye uyardı, biz de çalışmalara başladık. Basketbol en sıkıntılı branşlardan bir tanesi. Durum değerlendirmesi yaptığımızda kapalı spor salonumuzun yapılmasının zorunlu olduğunu gözlemledik. Sponsor konusunda nasıl bir yol izleyeceğimize de karar verdik. Sadece taraftar desteğiyle ve diğer gelirlerle bunun yürümesi mümkün değil. Sponsor olması için de yaptığınız işin fizibilite olması lazım. Bu paraları bulmak için çalıştığımızda sponsorlar, buradan nasıl gelir elde edeceklerini değerlendiriyor. Şu anda işimizin zor olduğu kesin. Bu salonun yapımı ve takımın başarılı olması için salonun dolu olması gerekiyor. Bu konuda da seyircimize çok iş düşüyor. Onlarla yeniden bir bütün olmalıyız.""EuroLeague'i kazansanız bile en fazla 36 maç oynuyorsunuz. Dolayısıyla biz bu modeli belirleyip sponsorlarla görüşmeye başladık. Maalesef sadece basketbol yeterli finansmanda sponsor bulmak için yetersiz. EuroLeague'i kazansanız dahi verilen ödüller takım bütçesini karşılamıyor. Halbuki bir e-spor finali 25 milyon dolar gelirlere kadar çıkabiliyor."