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Galatasaray'a 18'lik kule! Görüşme yapıldı

Real Madrid, Juventus ve Milan'ın da izlediği genç santrfor Botheim için hızlı davranan sarı kırmızılılar, Rosenborg yöneticileriyle görüştü.

Kaynak: Hürriyet
Galatasaray'a 18'lik kule! Görüşme yapıldı
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11 Temmuz 2018 08:03
Henry Onyekuru'yu kiralayarak 'ters köşe' yapan ve 'G.Saraylılar sürprizleri sever' diyen Fatih Terim'in 2. sürprizi Erik Botheim oluyor.

Terim, scout ekibinin tavsiyesi üzerine incelemeye aldığı Rosenborg'un 18 yaşındaki santrforunu izlemeleri için, yardımcıları Ümit Davala ile Necati Ateş'i geçtiğimiz günlerde Norveç'e gönderdi.

1.92 metre boyundaki Botheim, Davala-Ateş ikilisinin izlediği Tromsö maçında bir gol atarken, takımı sahadan 2-1 galip ayrıldı.Rosenborg formasıyla 6 maçta 4 gol atıp 1 de asist yapan 1.92 metre boyundaki Botheim, G.Saray'ın dışında Milan, Real Madrid ve Juventus'un da takip ettiği oyuncular arasında yer alıyor.

Davala-Ateş ikilisinden gelen olumlu rapor üzerine harekete geçen sarı kırmızılılar ellerini çabuk tutup Rosenborg yetkilileriyle görüştü. Botheim transferinin birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor. Öte yandan G.Saray'ın 1 yıllığına Everton'dan kiraladığı Onyekuru, dün Zürih'e gelerek kampa katıldı.

ALBAYRAK: EN AZ 2 TRANSFER DAHA YAPACAĞIZ

Galatasaray 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak, en az 2 transfer daha yapacaklarını açıkladı ve, "Ndiaye dönmek istiyor. Trezeguet'den de vazgeçmedik. Görüşmelerimiz sürüyor" dedi. Şu an 1 yabancı kontenjanlarının olduğunu ifade eden Albayrak, "Takımdan ayrılmak isteyen olursa, hocamızla konuşur ve gider. Bir de yerli kaleci alacağız" diye konuştu. Albayrak, İsviçre kampının sorunsuz sürdüğünü de belirtip, "İstanbul'a döndüğümüzde fit bir G.Saray olacak" dedi.



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