Galatasaray yönetimi isyanda: 'Hata Başakşehir lehine olunca...'

Başakşehir'in Antalya deplasmanında kazandığı maçta yapılan hakem hataları Galatasaraylı yöneticilerin tepkisini çekti.
Sarı-kırmızılı yöneticiler kendi aralarında yaptıkları konuşmada "Hakem hatası bize olunca herkes konuşuyor. Onlara yapılınca herkes susuyor" siteminde bulundu.
MAÇI HATEGAN YÖNETECEK
Dün Portekiz'e uçan G.Saray burada sarı-kırmızılı taraftarlarca karşılandı. Sarı-kırmızılı kafile 5 saatlik yolculuk sonrası ulaştığı Lizbon'da yaklaşık 1,5 saat boyunca pasaport kontrolü için bekletildi.
Benfica-G.Saray maçını Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetecek.
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Sarı-kırmızılı yöneticiler kendi aralarında yaptıkları konuşmada "Hakem hatası bize olunca herkes konuşuyor. Onlara yapılınca herkes susuyor" siteminde bulundu.
MAÇI HATEGAN YÖNETECEK
Dün Portekiz'e uçan G.Saray burada sarı-kırmızılı taraftarlarca karşılandı. Sarı-kırmızılı kafile 5 saatlik yolculuk sonrası ulaştığı Lizbon'da yaklaşık 1,5 saat boyunca pasaport kontrolü için bekletildi.
Benfica-G.Saray maçını Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın