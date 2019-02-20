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Galatasaray yönetimi isyanda: "Hata Başakşehir lehine olunca..."

Galatasaraylı yöneticiler, Başakşehir ile Antalyaspor maçında hakem hataları yapılan hakem hatalarına kızgın...

Kaynak: Türkiye
Galatasaray yönetimi isyanda: 'Hata Başakşehir lehine olunca...'
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20 Şubat 2019 06:19
Başakşehir'in Antalya deplasmanında kazandığı maçta yapılan hakem hataları Galatasaraylı yöneticilerin tepkisini çekti.

Sarı-kırmızılı yöneticiler kendi aralarında yaptıkları konuşmada "Hakem hatası bize olunca herkes konuşuyor. Onlara yapılınca herkes susuyor" siteminde bulundu.

MAÇI HATEGAN YÖNETECEK

Dün Portekiz'e uçan G.Saray burada sarı-kırmızılı taraftarlarca karşılandı. Sarı-kırmızılı kafile 5 saatlik yolculuk sonrası ulaştığı Lizbon'da yaklaşık 1,5 saat boyunca pasaport kontrolü için bekletildi.

Benfica-G.Saray maçını Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetecek.

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