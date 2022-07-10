Galatasaray, yıldız ismin menajerini çağırdı!

JEROME BOATENG HAMLESİ

Galatasaray, Ocak 2019'daki ara dönemde Portekiz'in Chaves kulübünden 4 milyon Euro'ya renklerine kattığı 26 yaşındaki Brezilyalı stoperi 3 buçuk yıl sonra yaklaşık 3 katına Sevilla'ya sattı. Sarı kırmızılılar, Marcao'nun boşluğunu doldurmak için düğmeye bastı.Daha önce bu bölgeye Abdülkerim Bardakçı takviyesi yapılmış, Denayer'den yüksek maaş talebi nedeniyle vazgeçilmişti.Teknik Direktör Okan Buruk'un stoper rotasyonunu yetersiz bulması ve defansın ortasının kilit bölge olması nedeniyle, Nelsson'un partnerliğini yapması için deneyimli bir oyuncu arayan sarı-kırmızılılarda Jerome Boateng gündeme geldi.Olympique Lyon ile kontratı Haziran 2023'te sona erecek 33 yaşındaki Alman stoperin menajerinin İstanbul'a davet edildiği öğrenildi.Alman medyası, Boateng'in geçen sezon 27 maçta formasını giydiği Lyon'dan ayrılmak istediğini, İstanbul'un deneyimli oyuncu için önemli bir seçenek olduğunu duyurdu.