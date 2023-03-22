Galatasaray yenilerek veda etti

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu altıncı ve son maçında deplasmanda Fransa temsilcisi Limoges'e uzatmada 69-60 yenildi.
Son hafta öncesinde iki takımın da gruptan çıkma şansının bulunmadığı karşılaşma, Limoges kentindeki Beaublanc Spor Salonu'nda yapıldı.
Müsabakanın ilk çeyreğini iyi geçirmeyen sarı-kırmızılı ekip, 17-9 geride kapattı. İkinci çeyrekte toparlanan ve etkili bir performans sergileyen Galatasaray, devre arasına 29-24 önde girdi.
Maçın üçüncü çeyreğinde de üstünlüğünü koruyan sarı-kırmızılı takım, son periyoda 44-41 önde başladı. Galatasaray Nef, rakibinin skorda denge kurmasına engel olamadı ve maçın normal süresi 57-57 berabere tamamlandı.
Uzatma bölümünde hücumda etkisiz kalan Galatasaray, sahadan 69-60 mağlup ayrıldı.
Galatasaray Nef, K Grubu'nu 2 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 3. tamamladı. Limoges ise gruptaki ilk galibiyetini almasına rağmen son sırada kaldı.
Son hafta öncesinde iki takımın da gruptan çıkma şansının bulunmadığı karşılaşma, Limoges kentindeki Beaublanc Spor Salonu'nda yapıldı.
Müsabakanın ilk çeyreğini iyi geçirmeyen sarı-kırmızılı ekip, 17-9 geride kapattı. İkinci çeyrekte toparlanan ve etkili bir performans sergileyen Galatasaray, devre arasına 29-24 önde girdi.
Maçın üçüncü çeyreğinde de üstünlüğünü koruyan sarı-kırmızılı takım, son periyoda 44-41 önde başladı. Galatasaray Nef, rakibinin skorda denge kurmasına engel olamadı ve maçın normal süresi 57-57 berabere tamamlandı.
Uzatma bölümünde hücumda etkisiz kalan Galatasaray, sahadan 69-60 mağlup ayrıldı.
Galatasaray Nef, K Grubu'nu 2 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 3. tamamladı. Limoges ise gruptaki ilk galibiyetini almasına rağmen son sırada kaldı.
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