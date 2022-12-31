Galatasaray yeniden Epiphanny Prince'i kadrosuna kattı

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Epiphanny Prince ile anlaşmaya vardı.



Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce 2011-2012 ve 2020-2021 sezonlarında da sarı-kırmızılı formayı terleten oyuncuyla ilgili, "Galatasaray'daki üçüncü döneminde Epiphanny Prince'e 'Tekrar hoş geldin.' diyor, sarı-kırmızılı forma altında kendisine başarılar diliyoruz." denildi.



ABD'nin New York kentinde doğan Epiphanny Prince, 2 Şubat 2006 tarihinde oynanan liseler arası kadın maçında 113 sayı kaydederek, 100 ve üzeri sayı atan ilk liseli basketbolcu olarak dikkatleri üzerine çekti.



Rutgers Üniversitesi'nden bir sene erken ayrılarak ülke dışına çıkan Prince, 2009-2010 sezonunda BOTAŞ'a imza atarak Türkiye macerasına atıldı. Burada geçirdiği bir sezonun ardından çifte vatandaşı olacağı Rusya'nın Spartak Vidnoe takımına giden basketbolcu, ardından 2011-2012 sezonunda tekrar Türkiye'ye dönerek bir sezon boyunca Galatasaray'da forma giydi.



2012-2013 sezonunda Rusya'nın Dynamo Kursk takımına transfer olan Prince, 2019-2020 sezonuna kadar Rus ekibinde kaldı. Tecrübeli oyun kurucu, 2016-2017 sezonunda Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yaşadı.



2021 yılının ocak ayında Galatasaray'a katılan Prince, Avrupa Ligi'nde 15,8 sayı, 3,3 ribaunt ve 2,5 asist ortalaması tutturmuştu. Sezon sonunda takımdan ayrılan başarılı oyun kurucu, eski takımı Dynamo Kursk'ta bir sezon geçirdikten sonra bu sezon başından beri Hatayspor forması giydi.



WNBA'de 10 sezonluk tecrübesi bulunan Prince, 2011 ve 2013 yıllarında Doğu All-Star karmasında yer aldı. 2017 senesinde en iyi geri dönüş yapan oyuncu unvanına layık görülen oyuncu, 2015 yılında All-WNBA ikinci takımına seçildi.



WNBA'de sırasıyla Chicago, New York ve Las Vegas'ta oynayan Epiphanny Prince, Rusya Milli Takımı'nda da forma giyiyor.





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