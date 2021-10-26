Galatasaray Vodafone Park'ta galibiyet hasretini 6 maça çıkardı

Bu sezonj deplasmanlarda istediği sonuçları alamayan Galatasaray, Vodafone Park'taki galibiyet hasretini de 6 maça çıkardı.

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Galatasaray Vodafone Park'ta galibiyet hasretini 6 maça çıkardı
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25 Ekim 2021 23:43
Galatasaray, Beşiktaş'ın 2016 yılında faaliyete geçen stadı Vodafone Park'ta oynadığı 6. maçta da galibiyet elde edemedi.

Vodafone Park'ta 2016-2017 sezonunda oynadığı ilk maçta rakibi ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, bu statta sonraki 5 sezonda yaptığı 5 karşılaşmayı da yitirdi.

Deplasmanda puan kaybetmeye devam ediyor

Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda oynadığı maçlarda 4. kez puan kaybı yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, bu sezon konuk olarak çıktığı 6 lig maçında ikişer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Galatasaray, deplasman maçlarında alabileceği 18 puanın sadece 8'ini hanesine yazdırabildi.


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