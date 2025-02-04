Galatasaray, Victor Nelsson'un ayrılığını açıkladı

Galatasaray'da geçirdiğim süre boyunca gösterdiğiniz sevgi ve destek için tüm kalbimle ve içtenlikle teşekkür ederim. Her dakikasını seviyorum. CimBom ailesinin bir parçası olduğumu söylemekten gurur duyuyorum" sözlerini sarf etti.

Galatasaray, 26 yaşındaki savunma oyuncusunu 2021 yılında kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı takımda 144 maçta süre bulan Danimarkalı savunma oyuncusu 4 gol attı ve 1 asist yaptı.





Galatasaray , Victor Nelsson'un sezon sonuna kadar Roma'ya kiralandığını açıkladı.Kulüpten yapılan açıklamada, Roma'nın kiralama bedeli olarak 500 bin euro ödeyeceği ve anlaşmada 10 milyon euro'luk satın alma maddesinin yer aldığı ifade edildi.Öte yandan Roma'nın, Victor Nelsson'un bonservisini alması durumunda anlaşmada 2 milyon euro bonus yer alacak.Ayrıca Galatasaray, Victor Nelsson'un sözleşmesinin 2026-27 sezonuna kadar uzatıldığını açıkladı.Roma'ya imzası sonrası paylaşımda bulunan Victor Nelsson,