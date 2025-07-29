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Galatasaray ve Everton peşinde: Maitland-Niles

Galatasaray ve Everton, Lyon forması giyen sağ bek oyuncusu Ainsley Maitland-Niles ile ilgileniyor.

calendar 29 Temmuz 2025 11:37 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2025 11:38
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray ve Everton peşinde: Maitland-Niles
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için Ada basından flaş bir iddia ortaya atıldı. 

G.SARAY VE EVERTON İLGİLENİYOR

Sky Sports'un aktardığına göre, Galatasaray ve Premier Lig ekiplerinden Everton Lyon forması giyen Ainsley Maitland-Niles ile ilgileniyor.

MOYES ÇOK BEĞENİYOR

Haberde Everton Teknik Direktörü David Moyes'un 27 yaşındaki sağ beki çok beğendiği ve transfer edilmesini istediği kaydedildi.

PERFORMANSI

Geride kalan sezonda 44 maça çıkan İngiliz oyuncu, 1 gol ve 7 asist kaydetti. 
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