Galatasaray ve Bilyoner sponsorluk anlaşması imzaladı

Galatasaray, Bilyoner ile güçlerini birleştirdi. Anlaşmaya göre Bilyoner, Galatasaray Futbol Takımı'nın bahis sponsoru olurken, Galatasaray Basketbol Takımı'nın hem şort sponsoru hem bahis sponsoru olarak iş birliği gerçekleştirdi.
Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek ve Bilyoner İnteraktif Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay'ın katıldığı imza töreni Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta yapıldı.
Başkan Dursun Aydın Özbek, basın toplantısında şu konuşmayı yaptı:
"Değerli basın mensupları, bizi izleyen sevgili Galatasaraylılar, hepiniz basın toplantımıza hoş geldiniz. Bugün, Galatasaray Spor Kulübü olarak Bilyoner ile futbol ve basketbol takımlarımız için yaptığımız sponsorluk anlaşmasının imza töreni için bir aradayız.
Sporda eğlence denince ilk akla gelen marka olan Bilyoner'e ben bu anlaşma için teşekkürlerimi sunuyorum. Kulübümüzün koyduğu hedeflere ulaşabilmesi için, bizimle aynı hayalleri kuran markalarla iş birliklerine devam ediyoruz.
Geçmişte olduğu gibi bugün de Avrupa'daki kupaları müzemize getirmek istiyorsak sponsorluk gelirlerimizi en üst düzeye taşımamız gerekiyor. Ama bu yeterli değil değerli arkadaşlar… Şu an ligimizin yayın gelirleri geçmiş dönemlere göre oldukça gerilemiş durumda.
Bu konuda Futbol Federasyonu başta olmak üzere tüm paydaşların bir çözüm üretmek için çaba göstermesi gerekiyor. Keza Spor Toto isim hakkı gelirlerinin de yine aynı şekilde döneme uygun şekilde gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizlere düşen görev de hem yasa dışı bahisle hem de kaçak yayınla mücadele etmek olmalıdır.
Çarşamba günü ilk maçımızı oynayarak Şampiyonlar Ligi'ne, yani her zaman olmamız gereken yere geri döndük. Şampiyonlar Ligi'nde her maçın bizim için zor olacağını biliyorduk.
Biz, her zaman yaptığımız gibi, Galatasaray ruhuyla maçların her saniyesinde mücadelemizi verip, başarıyı yeniden ülkemize getireceğiz, buna yürekten inanıyorum. Bu vesileyle, tüm taraftarlarımızdan takımımızı maç bitene kadar bir saniye bile susmadan desteklemelerini rica ediyorum.
Evet, bazen hepimiz maçın heyecanına, gerilimine kendimizi kaptırıyoruz. Ama bu durum, sahada Galatasaray formasını terleten futbolcularımıza yönelik bir hareket haline gelmemeli.
Ben, kalbi Galatasaray için atan hiç kimsenin bu yanlışı yapacağını düşünmüyorum. Anlaşmamızın Galatasaray'ımıza, Bilyoner'e ve Türk sporuna hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum."
Bilyoner İnteraktif Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay'ın konuşması ise şu şekilde:
"Değerli Basın Mensupları, Galatasaray Spor Kulübü'nün Değerli Başkanı, Yöneticileri ve Sevgili Bilyoner Ailesi,
Bugün sizlerle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyoruz. Bilyoner ailesi olarak oldukça gurur duyduğumuz bir yıl geçiriyoruz; çünkü Türkiye'nin ilk yasal online şans oyunları platformu olarak bu sene 20. yılımızı kutluyoruz.
Ve bu özel senede, Türk spor tarihinin önemli değerlerinden biri olan Galatasaray ile sponsorluk anlaşması yaptığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu anlaşmayla 20. Yıl heyecanımız katlandı.
Sporun ve taraftarın gücüne olan inancımızı her zaman koruduk ve takım ruhuna önem verdik, veriyoruz. Bu inancımızla, Galatasaray futbol takımı ve Galatasaray basketbol takımıyla tekrar bir araya gelmenin heyecanını yaşıyoruz.
Hem futbol hem basketbol takımlarını kapsayacak şekilde, iki yıl aradan sonra sponsorluk anlaşmamızı yeniledik. Galatasaray futbol takımının bahis sponsoru olarak harika bir işbirliğine imza attık. Ayrıca, Galatasaray basketbol takımının hem şort sponsoru, hem bahis sponsoru olarak işbirliğimizi çok daha güçlendirdik
Bu birliktelik, taraftarlara özel etkinlikler, kampanyalar ve unutulmaz deneyimler sunma fırsatı verecek. Bilyoner ve spor dünyasının güçlü ortaklığını daha da pekiştirmeye devam edeceğiz.
Galatasaray Spor Kulübü ile olan sponsorluk anlaşmamızın uzun ve başarılı bir şekilde gelecekte de süreceğine olan inancımız tam. Bu özel günümüzde toplantımıza katılımınız için teşekkür ederek, sözlerimi sonlandırmak istiyorum.
20. Yılımızda, Bilyoner ve Galatasaray arasındaki kıymetli iş birliğimiz hepimize hayırlı olsun!"
Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek ve Bilyoner İnteraktif Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay'ın katıldığı imza töreni Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta yapıldı.
Başkan Dursun Aydın Özbek, basın toplantısında şu konuşmayı yaptı:
"Değerli basın mensupları, bizi izleyen sevgili Galatasaraylılar, hepiniz basın toplantımıza hoş geldiniz. Bugün, Galatasaray Spor Kulübü olarak Bilyoner ile futbol ve basketbol takımlarımız için yaptığımız sponsorluk anlaşmasının imza töreni için bir aradayız.
Sporda eğlence denince ilk akla gelen marka olan Bilyoner'e ben bu anlaşma için teşekkürlerimi sunuyorum. Kulübümüzün koyduğu hedeflere ulaşabilmesi için, bizimle aynı hayalleri kuran markalarla iş birliklerine devam ediyoruz.
Geçmişte olduğu gibi bugün de Avrupa'daki kupaları müzemize getirmek istiyorsak sponsorluk gelirlerimizi en üst düzeye taşımamız gerekiyor. Ama bu yeterli değil değerli arkadaşlar… Şu an ligimizin yayın gelirleri geçmiş dönemlere göre oldukça gerilemiş durumda.
Bu konuda Futbol Federasyonu başta olmak üzere tüm paydaşların bir çözüm üretmek için çaba göstermesi gerekiyor. Keza Spor Toto isim hakkı gelirlerinin de yine aynı şekilde döneme uygun şekilde gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizlere düşen görev de hem yasa dışı bahisle hem de kaçak yayınla mücadele etmek olmalıdır.
Çarşamba günü ilk maçımızı oynayarak Şampiyonlar Ligi'ne, yani her zaman olmamız gereken yere geri döndük. Şampiyonlar Ligi'nde her maçın bizim için zor olacağını biliyorduk.
Biz, her zaman yaptığımız gibi, Galatasaray ruhuyla maçların her saniyesinde mücadelemizi verip, başarıyı yeniden ülkemize getireceğiz, buna yürekten inanıyorum. Bu vesileyle, tüm taraftarlarımızdan takımımızı maç bitene kadar bir saniye bile susmadan desteklemelerini rica ediyorum.
Evet, bazen hepimiz maçın heyecanına, gerilimine kendimizi kaptırıyoruz. Ama bu durum, sahada Galatasaray formasını terleten futbolcularımıza yönelik bir hareket haline gelmemeli.
Ben, kalbi Galatasaray için atan hiç kimsenin bu yanlışı yapacağını düşünmüyorum. Anlaşmamızın Galatasaray'ımıza, Bilyoner'e ve Türk sporuna hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum."
Bilyoner İnteraktif Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay'ın konuşması ise şu şekilde:
"Değerli Basın Mensupları, Galatasaray Spor Kulübü'nün Değerli Başkanı, Yöneticileri ve Sevgili Bilyoner Ailesi,
Bugün sizlerle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyoruz. Bilyoner ailesi olarak oldukça gurur duyduğumuz bir yıl geçiriyoruz; çünkü Türkiye'nin ilk yasal online şans oyunları platformu olarak bu sene 20. yılımızı kutluyoruz.
Ve bu özel senede, Türk spor tarihinin önemli değerlerinden biri olan Galatasaray ile sponsorluk anlaşması yaptığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu anlaşmayla 20. Yıl heyecanımız katlandı.
Sporun ve taraftarın gücüne olan inancımızı her zaman koruduk ve takım ruhuna önem verdik, veriyoruz. Bu inancımızla, Galatasaray futbol takımı ve Galatasaray basketbol takımıyla tekrar bir araya gelmenin heyecanını yaşıyoruz.
Hem futbol hem basketbol takımlarını kapsayacak şekilde, iki yıl aradan sonra sponsorluk anlaşmamızı yeniledik. Galatasaray futbol takımının bahis sponsoru olarak harika bir işbirliğine imza attık. Ayrıca, Galatasaray basketbol takımının hem şort sponsoru, hem bahis sponsoru olarak işbirliğimizi çok daha güçlendirdik
Bu birliktelik, taraftarlara özel etkinlikler, kampanyalar ve unutulmaz deneyimler sunma fırsatı verecek. Bilyoner ve spor dünyasının güçlü ortaklığını daha da pekiştirmeye devam edeceğiz.
Galatasaray Spor Kulübü ile olan sponsorluk anlaşmamızın uzun ve başarılı bir şekilde gelecekte de süreceğine olan inancımız tam. Bu özel günümüzde toplantımıza katılımınız için teşekkür ederek, sözlerimi sonlandırmak istiyorum.
20. Yılımızda, Bilyoner ve Galatasaray arasındaki kıymetli iş birliğimiz hepimize hayırlı olsun!"