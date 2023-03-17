Galatasaray taraftarları; 'Şampiyon olmamız engellenemez'

Galatasaray taraftarları, Konyaspor ile oynadıkları maçın ikinci yarısında hakem Zorbay Küçük'ün bir kararına teki gösterdi.
Mücadelenin 71. dakikasında Milot Rashica'nın attığı gol, ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Bu iptal kararı tepki gördü.
Konya'da deplasman tribünün yer alan taraftarlar "Şampiyon olmamız engellenemez" şeklinde tezahürat yaptı.
Mücadelenin 71. dakikasında Milot Rashica'nın attığı gol, ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Bu iptal kararı tepki gördü.
Konya'da deplasman tribünün yer alan taraftarlar "Şampiyon olmamız engellenemez" şeklinde tezahürat yaptı.
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