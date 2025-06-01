31 Mayıs
Paris Saint-Germain-Inter
5-0
31 Mayıs
Rizespor-Hatayspor
5-2
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Fenerbahçe-Konyaspor
2-1
31 Mayıs
A.Demirspor-Gaziantep FK
2-2
31 Mayıs
Alanyaspor-Sivasspor
2-0
31 Mayıs
Malaga-Burgos CF
2-2
31 Mayıs
Stroemsgodset-Hamarkameratene
0-3
31 Mayıs
Tromsoe-Vaalerenga
2-1
31 Mayıs
Lillestroem-Egersund
1-0
31 Mayıs
Moss-Start
0-3
31 Mayıs
Odds Ballklubb-Aasane
1-0
31 Mayıs
Ranheim-Aalesund
2-1
31 Mayıs
Stabaek-Kongsvinger
2-2
31 Mayıs
Sogndal-Raufoss
2-2
01 Haziran
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2-1
01 Haziran
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31 Mayıs
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Kashiwa Reysol-Vissel Kobe
1-3
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Coritiba-Avai FC
2-1
01 Haziran
Atletico GO-Goias
1-2
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Oergryte FF-Trelleborgs FF
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Degerfors-Oesters IF
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0-2
31 Mayıs
Jeonbuk -Ulsan HD FC
3-1
31 Mayıs
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1-3

Galatasaray Sutopu Takımı, 2024-2025 Nordic Lig şampiyonu

Galatasaray Erkek Sutopu Takımı, Nordic Lig Sekizli Finali'nde ev sahibi Tenerife Echeyde'yi 20-17 yenerek Avrupa'da namağlup şampiyon oldu!

calendar 01 Haziran 2025 01:29
Haber: AA, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray Sutopu Takımı, 2024-2025 Nordic Lig şampiyonu
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 Galatasaray Erkek Sutopu Takımı, Nordic Lig Sekizli Final maçlarının finalinde karşılaştığı ev sahibi İspanyol ekibi Tenerife Echeyde'yi 20-17 mağlup ederek şampiyon oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 Spor Toto Süper Lig'i namağlup şampiyon tamamlayan Galatasaray, Avrupa'da da Nordic Lig Sekizli Finali'nde yenilgisiz şampiyonluğa ulaştı.

Sekizli Final maçlarının ilk gününde karşılaştığı İtalyan takımı Rari Nantes Sori'yi 19-11 mağlup eden sarı-kırmızılı takım, yarı finalde ise Litvanya temsilcisi EVK Zaibas'ı da 11-7 yenerek finale yükselmişti.

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