Galatasaray Sutopu Takımı, 2024-2025 Nordic Lig şampiyonu

Galatasaray Erkek Sutopu Takımı, Nordic Lig Sekizli Final maçlarının finalinde karşılaştığı ev sahibi İspanyol ekibi Tenerife Echeyde'yi 20-17 mağlup ederek şampiyon oldu.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 Spor Toto Süper Lig'i namağlup şampiyon tamamlayan Galatasaray, Avrupa'da da Nordic Lig Sekizli Finali'nde yenilgisiz şampiyonluğa ulaştı.



Sekizli Final maçlarının ilk gününde karşılaştığı İtalyan takımı Rari Nantes Sori'yi 19-11 mağlup eden sarı-kırmızılı takım, yarı finalde ise Litvanya temsilcisi EVK Zaibas'ı da 11-7 yenerek finale yükselmişti.



