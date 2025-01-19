Galatasaray Petrol Ofisi, Ünye Gücü'nü 4 golle geçti

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi'nin 15. haftasının erteleme mücadelesinde Ünye Gücü ile Galatasaray Petrol Ofisi karşı karşıya geldi.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Galatasaray, 4-0'lık skorla kazandı.
Galatasaray'ın gollerini Kristina Bakarandze, Arzu Karabulut, penaltıdan Ebru Topçu ve Catalina Usme kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray, ligde 22 puanla altıncılığa yükseldi. Ünye Gücü ise 11 puanla 11. sırada.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Galatasaray, 4-0'lık skorla kazandı.
Galatasaray'ın gollerini Kristina Bakarandze, Arzu Karabulut, penaltıdan Ebru Topçu ve Catalina Usme kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray, ligde 22 puanla altıncılığa yükseldi. Ünye Gücü ise 11 puanla 11. sırada.