Galatasaray penaltı bekledi, VAR 'yok' dedi!

Galatasaray, Trabzonspor'a karşı 13. dakika Emre Kılınç'ın yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray penaltı bekledi, VAR 'yok' dedi!
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23 Ocak 2022 19:23
Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki dev maçın 13. dakikasında kritik bir karar çıktı.

Emre Kılınç, ceza sahası içinde yerde kaldı. Galatasaray cephesi, Anthony Nwakaeme'nin bu pozisyonda Emre Kılınç'a arkadan müdahale ederek düşürdüğünü savunarak penaltı bekledi.

Top taça çıktıktan sonra maçın hakemi Atilla Karaoğlan, VAR incelemesini bekledi. VAR hakemi Özgür Yankaya, inceleme sonrası 'Penaltı yok' kararını verdi ve izleme önermedi.

Galatasaray teknik heyeti, futbolcular ve tribünler bu karara tepki gösterdi.

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